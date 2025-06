Verwirrt im Graben: Nur Lokführer sah Verletzte

Glück im Unglück hatte eine 84-jährige Autolenkerin in Göpfritz an der Wild im niederösterreichischen Bezirk Zwettl im Waldviertel. Aus unbekannter Ursache fuhr die Frau vor 18 Uhr am vergangenen Samstag mit ihrem Wagen auf jenem ehemaligen Abschnitt der Bundesstraße 2, wie sie vor dem Bau der Straßenunterführung der Franz-Josefs-Bahn verlaufen ist.