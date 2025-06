Kühe verletzen Wanderpaar mit Schäferhund

Den Pfingstsonntag wollte ein Pärchen aus Oberösterreich für eine Wanderung in Heiligenblut nutzen. Am Nachmittag um 15.40 Uhr spazierte das Paar mit seinem weißen Schäferhund auf einem Almweg vom Leiterbachwasserfall kommend talwärts. Doch was als entspannte Wanderung begann, entwickelte sich plötzlich in eine Ausnahmesituation.