Auf Antibiotika folgte der erlösende Premierensieg

Ein besonderes, fast unbeschreibliches Gefühl – genau für solche Momente macht man das alles.“ Die 24-jährige Wienerin Valentina Cavallar gewann am Sonntag das Tagesrennen Alpes Gresivaudan Classic mit über 3300 Höhenmetern in beeindruckender Manier, deklassierte die Konkurrenz am 11,2 Kilometer langen Schlussanstieg hinauf zum Le Collet d’Allevard.