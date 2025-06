Die berührenden Geschichten unserer Trafikanten

Es war der 8. Mai 1784, als Kaiser Joseph II. ein Stück österreichische Sozialgeschichte mit dem sogenannten „Tabakpatent“ prägte. Die Staatskassen des Habsburgerreiches waren leer, die Zahl der Kriegsversehrten und -witwen hoch. Joseph II. verfügte, diesen Teil der Bevölkerung vorrangig im Tabakverkauf zu beschäftigen, um ihnen „einiges an Unterkommen und Verdienst zu verschaffen“. Was einst mit einem kaiserlichen Erlass begann, schenkt bis heute Menschen einen neuen Platz im Leben und regelt immer noch den Tabakverkauf in Österreich.