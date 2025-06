KTM trennte sich von seinem Traum vom Sportwagen

„Wir wollten die Idee Colin Chapmans von einem spartanischen, leichten und auf das Wesentliche reduzierten Sportwagen in das neue Jahrtausend transferieren – mit möglichst vielen technologischen Innovationen“ – so schwärmte „Mister KTM“ Stefan Pierer über den X-BOW, der 2008 seine Premiere feierte und seither in einer eigenen Manufaktur in Graz gebaut wurde.