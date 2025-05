Nach KTM: Wo muss sich Pierer noch verabschieden?

Donnerstagfrüh war endgültig die Gewissheit da, dass KTM die Rettung geschafft hat. Einige Stunden später landeten bereits die 525 Millionen Euro auf dem Konto des Sanierungsverwalters, die für die 30-Prozent-Quote an die Gläubiger benötigt werden. Zugleich war damit das Ende einer Ära besiegelt: Nachdem Stefan Pierer KTM 1991 aus der Insolvenz herausgekauft hatte, wird er innerhalb der nächsten zwölf Monate seinen 50,1-Prozent-Anteil an der Pierer Bajaj AG, die wiederum die Mehrheit an der KTM-Mutter Pierer Mobility hält, an Bajaj abgeben.