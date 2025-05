Firmen sparen jetzt bei „Zuckerln“ für Mitarbeiter

Das dritte Rezessions-Jahr in Serie, Unsicherheiten in Bezug auf die Zollpolitik unter US-Präsident Donald Trump, dazu der Kostendruck – heimische Unternehmen haben derzeit enorm zu kämpfen. Einspar- und Optimierungs-Programme stehen oftmals an der Tagesordnung. Und auch beim Angebot an zukünftige Mitarbeiter wird gespart. Wo konkret? Das lesen Sie hier.