So explodieren die Mieten in Österreichs Städten

Innsbruck bleibt Spitzenreiter – Linz holt auf

Die Tiroler Landeshauptstadt bleibt hingegen die teuerste Stadt Österreichs. Mit 24,75 Euro pro Quadratmeter (+12%) müssen neue Mieter in Innsbruck besonders tief in die Tasche greifen. Doch auch Linz zieht kräftig an: Zwölf Prozent mehr als 2024, jetzt liegt man bei 15,81 Euro. Bisher galt Linz noch als vergleichsweise günstig.