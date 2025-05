Ter Stegen soll gehen – „Stadtrivale“ dafür kommen

Es wäre ein spektakuläres Ende einer regelrechten Ära. 2014 hatte Ter Stegen, von Borussia Mönchengladbach kommend, beim spanischen Giganten angeheuert. Dort zementierte er über die Jahre seinen Status als Nummer eins zwischen den Barca-Pfosten ein. Bis zu seinen Knieverletzungen, die in Summe gleich drei Operationen nach sich zogen. Und Altmeister Wojciech Szczesny notgedrungen zur – in Summe geradezu überragenden – neuen Nummer eins machten. Und jetzt also die Zeitenwende? Zwar scheint Ter Stegen mit 33 Jahren an sich gerade einmal im besten Goalie-Alter angekommen, die Klub-Spitze zweifelt laut Medienberichten aber an seiner Leistungsfähigkeit.