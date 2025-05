Welche Weltfußball-Ikone liest hier die „Krone“?

Unterhaltsam geschrieben

Als wohlerzogener Gast brachte Reichel ihm freilich die Ausgabe der „Krone“ mit, in der das Interview mit Maier – anlässlich des Champions-League-Finales in München – abgedruckt war. Was aber gar nicht nötig gewesen wäre: Maier hatte die Ausgabe schon von einem Freund zugeschickt bekommen. Mit der Story zeigte er sich zufrieden. „Gut und unterhaltsam geschrieben“, meinte er. Ehe sich der inzwischen 81-Jährige wieder seinem Lieblingshobby widmete: dem Golfen.