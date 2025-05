Sechs Fragen zu Rassismus-Vorwürfen gegen Trainer

Magistratsinterne Untersuchung

Die Kurse werden über das Sicherheitsressort von Stadtrat Michael Raml (FPÖ) angeboten. Von ihm will Grünen-Integrationssprecherin Abena Carty-Pinner die Vorwürfe zu den „rassistischen Entgleisungen“ aufgeklärt wissen und bringt daher in der Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag eine Anfrage mit sechs Fragestellungen an Raml ein, etwa: „Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten: Werden Sie sicherstellen, dass der Kursleiter künftig keine Selbstverteidigungskurse mehr im Auftrag Ihres Ressorts abhalten wird?“