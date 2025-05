Erleben Sie den „Mord im Orientexpress“ live!

Ein Muss für alle Krimi-Fans: Der weltberühmte Kriminalfall von Agatha Christie ist als aufwendig inszeniertes Bühnenspektakel von 12. Bis 15. Juni in der Wiener Stadthalle zu sehen. Das packende Theatererlebnis „Mord im Orientexpress“ zieht einen vom ersten Moment an in seinen Bann – intensiv, geheimnisvoll und bis zum Schluss voller nervenaufreibender Wendungen.