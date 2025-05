Sarah Connor: Wut, Wien, neues Album und Wal-Liebe

Doch warum hat das so lange gedauert und was war der Grund für diese lange Auszeit? „Ich war mit ‚Herz Kraft Werke‘ sechs Jahre lang auf Tour, was eher ungewöhnlich ist. Dass eine Platte so lange relevant bleibt, ist besonders. Außerdem wollte ich raus aus diesem ständigen Zyklus von Album, Tour, Album, Tour. Ich mache das jetzt seit 25 Jahren. Mit dem Auszug meiner beiden älteren Kinder wurde mir klar: Jetzt ist Raum für mich. Ich wollte herausfinden, was ich noch vom Leben möchte und wer ich bin, wenn keiner guckt“.