Brennende Zuggarnitur forderte fünf Feuerwehren

In der Nacht zum Samstag ging der Oberbauwagen einer mit Gleisbaumaschinen beladenen Zuggarnitur in Flammen auf. Der Lokführer (39) war gerade von Linz in Richtung Selzthal unterwegs, als er gegen 1.35 Uhr das Feuer bemerkte und den Zug im Gemeindegebiet von Wartberg/Krems anhalten konnte.