Feuer in Garage: Tor mit Motorsäge aufgeschnitten

Feueralarm am Freitagabend in Münster im Tiroler Unterland: In der Garage eines Doppelhauses war aus bisher unbekannter Ursache ein Reifenstapel in Brand geraten. Da aufgrund der Hitze der Strom ausgefallen war, mussten die Einsatzkräfte das elektrische Tor mit einer Motorsäge aufschneiden.