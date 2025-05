Abschied von Loretta Swit: „Hot Lips“ ist tot

Rolle war „einzigartig“

Ihre Rolle als „Hot Lips“ Houlihan beschrieb Swit als „einzigartig“, auch wenn die Figur innerhalb der Serie „von niemandem gewürdigt“ wurde. „Sie war damals einzigartig und in ihrer Zeit, den 50er-Jahren, als der Koreakrieg stattfand“, erklärte Swit. „Und sie wurde, glaube ich, noch einzigartiger, weil wir ihr erlaubten, sich weiterzuentwickeln – wir sahen ihr beim Wachsen zu. Ich glaube nicht, dass das jemals so gemacht wurde.“ Sie betonte auch die Ambitionen ihrer Figur: „Sie war die Chefin, und ihr Ehrgeiz war es, die beste verdammte Krankenschwester in Korea zu sein, und ich habe versucht, ihr dabei zu helfen, das zu erreichen. Diese Frau war so einsam, und sie versuchte, einen so guten Job zu machen. Und niemand wusste es zu schätzen.“