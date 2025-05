U-Ausschuss: ÖVP und SPÖ prüfen FPÖ-Verlangen

Kaum inhaltliche Allianzen

Bereits in der von der FPÖ einberufenen Sondersitzung des Nationalrats haben so gut wie alle anderen Parteien die Bandbreite der Themen kritisiert, lediglich an der Causa Pilnacek zeigten sich die Grünen zumindest inhaltlich interessiert. Vor allem beim Corona-Kapitel orteten die meisten Fraktionen Verschwörungsthesen. Inhaltliche Allianzen sind also kaum abzusehen, die FPÖ konnte aber laut Minderheitsrecht den U-Ausschuss im Alleingang verlangen.