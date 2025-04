U-Ausschuss: FPÖ liebäugelt mit Allianz mit Grünen

Hafenecker will Übertragung von Befragungen

Was die Dauer des U-Ausschusses betrifft, will Hafenecker die volle Zeit ausschöpfen. „Wir sind in einer komfortablen Situation“, meint er, da man nicht am Ende einer Legislaturperiode stehe. Mit der Geschäftsordnung von Untersuchungsausschüssen ist die FPÖ im Großen und Ganzen zufrieden. Allerdings erhofft sich Hafenecker weiterhin die öffentliche Übertragung mancher Befragungen. Zumindest jener Personen, die öffentlich bekannt sind.