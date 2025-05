„Nicht alles aufblasen wie einen Heißluftballon“

Der Freispruch von Sebastian Kurz fünf Jahre nach seiner behaupteten Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss schlägt hohe Wellen. Am Dienstag lud der frühere Bundeskanzler, der vom ersten Prozesstag an nicht mit Kritik an der Ermittlungsbehörde gespart hat, zu sich ins Büro zu einer Pressekonferenz. Eine „Abrechnung“ werde er nicht liefern, eröffnet er.