Fledertiere haben bessere Immunabwehr als Menschen

Das habe mit ihrer „signifikant stärkeren antiviralen Grundabwehr“ im Vergleich zu Menschen zu tun, heißt es im Fachmagazin „Nature Immunology“. Das Team rund um Max Kellner vom Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien züchtete aus Lungen- und Dünndarmzellen des Nilflughunds Organoide heran und infizierte sie in einem Hochsicherheitslabor mit Marburg-Viren. „Der Nilflughund gilt als natürlicher Wirt des hochpathogenen Marburg-Virus, das beim Menschen schweres hämorrhagisches Fieber auslösen kann, welches in 30 bis 90 Prozent der Fälle tödlich verläuft“, sagten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Sie fanden heraus, dass in den Organoiden Unmengen von Botenstoffen ausgeschüttet wurden. Diese seien ein zentraler Bestandteil der angeborenen Immunabwehr und würden Virusinfektionen bekämpfen, indem sie Hunderte antivirale Gene aktivieren, sagte Kellner. „Vermutlich ermöglicht dies Fledertieren, die Virusvermehrung bereits früh in der Schleimhaut zu kontrollieren, während menschliche Zellen das Marburg-Virus zu Beginn der Infektion weniger effektiv erkennen, wodurch es sich ungehindert im Körper ausbreiten kann.“