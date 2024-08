Sanitäterin der Fledermäuse hat jetzt ein „Spital“

Viele Gefahren lauern auf Fledermäuse

Die Verletzungen der Fledermäuse habe verschiedenste Ursachen. „Die Tiere verfangen sich in Glasfassaden von Neubauten, sie werden durch Baumschnitt in ihrem Winterschlaf gestört oder von anderen Tieren verletzt“, erklärt Weiss. Und es werden immer mehr. Die Rettung ist zeitintensiv. Einsammeln der Tiere, Tierarztbesuche und die Pflege nehmen viel Zeit in Anspruch.