Diagnose Fettleber – es gibt immer mehr Betroffene

Bei Verdacht wird geprüft, ob Fett in diesem Organ vorhanden ist und gleichzeitig Risikofaktoren wie Diabetes vorliegen. Die Diagnose erfolgt u. a. durch bildgebende Verfahren: Neue, spezielle MRT- und Ultraschalluntersuchungen helfen, Veränderungen in der Leber frühzeitig zu erkennen, ohne in den Körper eingreifen zu müssen. Eine Leberbiopsie – also die Entnahme einer Gewebeprobe – wäre zwar die genaueste Methode, wird aber wegen des Risikos selten angewendet.