MaHü: Erster Teil fertig, Baustelle geht weiter

Die Äußere Mariahilfer Straße wird – vom Mariahilfer Gürtel bis zur Schlossallee – aktuell in drei Etappen umgestaltet. Der erste Abschnitt bei der Clementinengasse in Rudolfsheim-Fünfhaus wurde am Freitag eröffnet. Mit dabei waren Verkehrsstadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht (beide SPÖ) und Neos-Klubobfrau Selma Arapovic.