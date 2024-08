Wie knackt man den Lotto-Jackpot?

Nein, viele wollen einfach die Person sein, die die sechs Richtigen getippt hat. Natürlich braucht man Glück. Mein Kollege in Spanien hat einen Euromillionen-Tipp an eine schwedische Urlauberin verkauft, die nur zum Spaß mitgemacht hat, weil so eine lange Schlange vor dem Geschäft stand. Es war Jackpot. Am nächsten Tag bringt sie den Schein hin und hat 150 Millionen Euro gewonnen. Sie ist dann gleich auf Mallorca geblieben. Es geht aber auch anders rum: Meine Stammkundin spielte immer Geburtsdaten, einmal kam sie zwei Minuten nach Annahmeschluss. Und genau an diesem Tag wurden ihre Zahlen gezogen.