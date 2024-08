„Ein Gast wollte Lipizzaner und Klimtbild kaufen“

„Krone“: Was sind denn die Aufgaben von einem Concierge?

Rafael Schuster: Ein guter Concierge schaut einmal, dass er zu Tagesbeginn die Weckrufe der Gäste nicht verpasst. Das ist das Allerwichtigste. Meine Aufgaben reichen von der Tischreservierung im Restaurant bis hin zu den geheimsten Fantasien. Durch den Platz hier direkt an der Rezeption bin ich in ständigem Austausch mit unseren Hotelgästen. Der Gast muss uns sehen können. Der Aufenthalt muss so angenehm und reibungslos wie möglich verlaufen.