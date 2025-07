Im Wasser sicherer werden und Spaß dabei haben

Am Sonntag, dem 20. Juli, verlagert sich das Geschehen an die Neue Donau: Von 10 bis 13 Uhr können Rettungsboote an der CopaBeach in Augenschein genommen werden, um 14 Uhr wechseln sie zur U6-Station Neue Donau und bleiben dort bis 17 Uhr. Für Berufstätige interessant sind zwei Termine unter der Woche: Am Mittwoch (23. Juli) kann man von 18 bis 21 Uhr im Hietzinger Bad mehr über Sicherheit im Wasser lernen und Erlerntes auch gleich ausprobieren, und am Freitag von 19 bis 21 Uhr im Amalienbad.