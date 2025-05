Reibereien: Ruppiges Ende für Sturms Meisterfeier

Vermummte teils mit Stangen bewaffnet

Gegen 21.30 Uhr griffen Vermummte, teils mit Stangen bewaffnet, im Bereich des Vorplatzes des Stadions Securitymitarbeiter an und verletzten fünf von ihnen. Einschreitende Polizisten der Einsatzeinheit wurden mit vollen Mülltonnen, Bierbänken und -tischen, Eisenstangen, zahlreichen Glasflaschen sowie umherliegenden Gegenständen beworfen. Nachdem die Beamten für Beruhigung gesorgt hatten, wurde aufgrund der Lagebeurteilung gegen 22 Uhr die musikalische Darbietung der Meisterfeier behördlich beendet. Kurz darauf wurde „mutwillig ein Feueralarm in der Tiefgarage beim Stadion ausgelöst, was einen Einsatz der Feuerwehr zur Folge hatte“.