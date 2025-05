Bruder packt über Sturm-Trainer aus!

Wohl kaum einer kennt Jürgen Säumel besser – die Eltern freilich ausgenommen – als Bruderherz Gerald. Sturms nunmehriger Cheftrainer wechselte 1999 von Neumarkts Nachwuchs in Sturms Talenteschmiede. Gerald, 16 Monate jünger, folgte ihm ein Jahr später. „In unserer Kindheit haben wir daheim andauernd Fußball gespielt. Aber Schluss war erst, wenn Jürgen dann in Führung war und gewonnen hat“, muss Gerald schmunzeln, wenn er an die Garten-Duelle von anno dazumal denkt.