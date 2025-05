Zu langes Verfahren: Drogendealer im Glück

Serbe eine große Nummer in der Drogenszene

Bei dem Verurteilten handelt es sich um einen 40-jährigen, in Vorarlberg wohnhaften Serben. Als Mitglied eines europaweit agierenden Drogenrings war dieser vor vier Jahren am Schmuggel und Verkauf von rund 455 Kilogramm Rauschgift im Wert von mehreren Millionen Euro beteiligt gewesen. Er wurde im Juni 2021 in seiner Wohnung im Bezirk Bregenz verhaftet. Doch der Mann schwieg eisern. Auch in sämtlichen Verhandlungen machte er vom Entschlagungsrecht Gebrauch.