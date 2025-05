Koalition hat kein Problem mit Wögingers Anklage

Im laufenden Schuljahr 2024/2025 nehmen mehr als 300.000 Kinder in rund 1500 Kindergärten und 2300 Volksschulen an über 200.000 zusätzlichen Bewegungseinheiten teil, wurde vor der Regierungssitzung betont. Bewegung sei ein zentrales Grundbedürfnis junger Menschen und wirke sich in vielerlei Hinsicht positiv auf deren körperliche, geistige und soziale Entwicklung aus, hieß es. Laut aktuellen Daten erreichen nur rund 15 Prozent der Mädchen und 29 Prozent der Buben die von der WHO empfohlene Mindestaktivitätszeit von 60 Minuten täglich.