Papst nahm in Audienz Bezug auf Gemälde Van Goghs

„Situation in Gaza schmerzhaft“

Leo XIV. rief die Menschen auf, die „Herzen zu entwaffnen“. Er gedachte auch seines Vorgängers Franziskus, der genau vor einem Monat gestorben war. Der argentinische Papst hatte seine letzte Generalaudienz am 12. Februar in der Vatikanischen Audienzhalle abgehalten. Seine Ansprache ließ er jedoch von einem Mitarbeiter verlesen. Zwei Tage später wurde er aufgrund einer schweren Atemwegserkrankung für mehr als fünf Wochen in die Gemelli-Klinik in Rom gebracht. Am 21. April starb er im Alter von 88 Jahren in seiner Wohnung im Vatikan.