Hunderttausende bei Amtseinführung von Leo XIV.

Erneut säumen Hunderttausende Pilger die Straßen Roms. Am Sonntag wird Papst Leo XIV. offiziell in sein Amt eingeführt. Der 69 Jahre alte Pontifex aus den USA winkte bei seiner Ankunft am Petersplatz den Menschen lächelnd zu und segnete sie. Gläubige aus den USA schwenkten ihre Landesflagge.