Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Noch nie erlebt!“

Fluglotse eingeschlafen: Airbus kann nicht landen

Ausland
18.09.2025 21:53
Die Passagiere der Air Corsica mussten eine ungewöhnliche Verspätung hinnehmen.
Die Passagiere der Air Corsica mussten eine ungewöhnliche Verspätung hinnehmen.(Bild: Air Corsica)

Ein Airbus A320 der Fluggesellschaft Air Corsica musste am Dienstagabend 18 Minuten lang über Ajaccio (Korsika) kreisen, weil der einzige diensthabende Fluglotse am Flughafen Napoleon Bonaparte eingeschlafen war. Das Flugzeug war aus Paris gekommen und konnte zunächst nicht landen, da die Besatzung keine Antwort vom Tower erhielt.

0 Kommentare

Laut dem Kapitän wurde die Maschine fast nach Bastia, auf die andere Seite der Mittelmeerinsel, umgeleitet. „In meiner jahrzehntelangen Karriere habe ich noch nie so eine Situation erlebt“, sagte er der Zeitung „Corse Matin“. Panik sei aber weder im Cockpit noch in der Kabine aufgekommen. Die Passagiere hätten den Zwischenfall sogar mit Humor genommen.

Lotse schlief im Kontrollturm
Als die Funkverbindung ausblieb, alarmierten die Flughafen-Feuerwehrleute die Gendarmerie. Beide Einheiten versuchten, in den Kontrollturm vorzudringen, was sich wegen der Sicherheitsmaßnahmen verzögerte. Schließlich gelang es ihnen, den Mann schlafend am Arbeitsplatz zu finden und zu wecken. Der Lotse schaltete daraufhin die Landebahnbeleuchtung ein und gab die Freigabe zur sicheren Landung.

Mann muss mit Konsequenzen rechnen
Nach Angaben der französischen Zivilluftfahrtbehörde DGAC wurde der Fluglotse umgehend auf Alkohol und Drogen getestet – beide Tests fielen negativ aus. Eine interne Untersuchung wurde eingeleitet. Der Mann soll zeitnah zu einem arbeitsmedizinischen Termin erscheinen, zudem wird über disziplinarische Konsequenzen beraten.

Ersatzlotse hatte gerade Pause
Die DGAC wies Spekulationen zurück, wonach Personalmangel für den Vorfall verantwortlich sei. Es seien zwei Lotsen im Dienst gewesen, einer davon habe jedoch eine vierstündige Pause gehabt. Französische Fluglotsen hatten in der Vergangenheit wiederholt über Stress und hohe Arbeitsbelastung geklagt.

Erst Anfang dieser Woche hatte die Gewerkschaft SNCTA angekündigt, einen für September geplanten Streik auf Oktober zu verschieben – als Reaktion auf die aktuelle politische Lage in Frankreich.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf