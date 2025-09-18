Urlauber stürzt in Dolomiten 80 Meter in den Tod

Immer wieder kommt es in den Dolomiten zu schweren oder tödlichen Unfällen. Erst am Dienstag war ein 76-jähriger Deutscher im Piemont nahe der Gemeinde Noasca tödlich verunglückt, als er an einem Wasserfall abstürzte – möglicherweise beim Fotografieren. Auch im Juli hatte ein deutscher Wanderer in einer anderen Dolomiten-Gruppe sein Leben verloren, nachdem er alleine aufgebrochen war und nicht mehr zurückkehrte.