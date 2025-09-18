Auf beliebter Route
Urlauber stürzt in Dolomiten 80 Meter in den Tod
Ein deutscher Urlauber ist am Donnerstagnachmittag bei einem Wanderunfall in den italienischen Dolomiten ums Leben gekommen. Der Mann stürzte auf dem Höhenweg Nr. 500 („Troi de le Calade“) in der Bosconerogruppe rund 80 Meter in die Tiefe.
Nach Angaben der Bergwacht war der Verunglückte mit einem ebenfalls deutschen Begleiter unterwegs, als er plötzlich das Gleichgewicht verlor und über steiles Gelände abstürzte. Sein Freund setzte sofort einen Notruf ab. Ein Rettungshubschrauber der Bergrettung aus Pieve di Cadore wurde alarmiert, Arzt und Retter seilten sich per Winde zur Unfallstelle ab.
Jede Hilfe kam zu spät
Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät – er verstarb noch vor Ort. Die Bergwacht barg später die Leiche. Angaben zu Alter oder Herkunft des Verunglückten machten die Behörden bislang nicht. Medien berichteten, dass die Suche nach dem Körper zunächst erschwert war, da dieser durch dichte Vegetation verdeckt wurde.
Route unglaublich schön, aber auch sehr gefährlich
Die Bosconerogruppe liegt südlich von Cortina d’Ampezzo und ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Bergsteiger. Die Region gilt als landschaftlich reizvoll, weist jedoch anspruchsvolle und teils gefährliche Routen auf. Höchster Gipfel ist der Sasso de Bosconero mit 2468 Metern.
Immer wieder kommt es in den Dolomiten zu schweren oder tödlichen Unfällen. Erst am Dienstag war ein 76-jähriger Deutscher im Piemont nahe der Gemeinde Noasca tödlich verunglückt, als er an einem Wasserfall abstürzte – möglicherweise beim Fotografieren. Auch im Juli hatte ein deutscher Wanderer in einer anderen Dolomiten-Gruppe sein Leben verloren, nachdem er alleine aufgebrochen war und nicht mehr zurückkehrte.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.