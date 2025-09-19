Mein Kind hat Warzen an den Füßen

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Verena A. (39): „Meine Tochter ist acht Jahre alt und hat auf der Fußsohle Warzen, die nicht weggehen. Ist das ansteckend? Vergeht das von alleine? Was kann man machen?“
Dr. Andrea Ronfeld, Fachärztin für Chirurgie, Gefäßchirurgie, Phlebologin aus Kindberg (Steiermark). Häufig hilft es einfach abzuwarten, bis das Immunsystem innerhalb von ein paar Monaten allein mit ihnen fertig wird. Ansonsten gibt es in der Apotheke Tinkturen, Speziallacke, Spezialpflaster oder Vereisungssprays, die bei Warzen helfen können. Welches Mittel sich eignet, hängt von der Art der Warze und vom Alter des Kindes ab.
Man sollte die Warzen auf keinen Fall ausdrücken, denn die Flüssigkeit ist stark virenhaltig und damit sehr ansteckend. Wenn das Kind sehr viele Warzen hat, brauchen diese eine spezielle ärztliche Therapie. In einigen Fällen kann eine chirurgische Entfernung nötig sein.
Hier lassen sich die Warzen durch die Radiofrequenzchirurgie sehr gut ambulant und ohne Narbenbildung behandeln. Durch hochfrequente Radiowellen wird das Gewebe schonend und sorgfältig abgetragen. Die dosierte Radiofrequenz-Energie wird dem Gewebe über eine Spezialsonde zugeführt. Der entscheidende Vorteil der Radiowellen liegt darin, dass keine sehr starke Erhitzung des Gewebes stattfindet und weder Zug noch Druck auf die zu behandelnde Stelle ausgeübt wird. Die umliegenden Areale werden also gar nicht beeinträchtigt und am Behandlungsort selbst entstehen keine Narben. Die Radiofrequenzelektrode sterilisiert sich praktisch selbst. Dies fördert die Wundheilung erheblich.
Die Behandlung erfolgt nach einer örtlichen Betäubung ohne Schmerzen. Es entsteht keine Blutung bei der Entfernung ohne Operation, da die Radiofrequenz kleine Blutgefäße sofort gerinnt.
