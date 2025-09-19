Mein Kind hat Warzen an den Füßen

Hier lassen sich die Warzen durch die Radiofrequenzchirurgie sehr gut ambulant und ohne Narbenbildung behandeln. Durch hochfrequente Radiowellen wird das Gewebe schonend und sorgfältig abgetragen. Die dosierte Radiofrequenz-Energie wird dem Gewebe über eine Spezialsonde zugeführt. Der entscheidende Vorteil der Radiowellen liegt darin, dass keine sehr starke Erhitzung des Gewebes stattfindet und weder Zug noch Druck auf die zu behandelnde Stelle ausgeübt wird. Die umliegenden Areale werden also gar nicht beeinträchtigt und am Behandlungsort selbst entstehen keine Narben. Die Radiofrequenzelektrode sterilisiert sich praktisch selbst. Dies fördert die Wundheilung erheblich.