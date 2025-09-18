Mit Rollstuhl-Teil
95-Jährige soll Bettnachbarin erschlagen haben
Schockierende Bluttat in einem New Yorker Seniorenheim! Eine 89-Jährige wurde blutüberströmt in ihrem Bett gefunden. Unter Verdacht: Die 95-jährige Zimmergenossin ...
Während der abendlichen Kontrolle im Seagate Rehabilitation and Nursing Center in Coney Island hatte das Pflegepersonal Nina Kravtsov (89) blutüberströmt und mit schwersten Verletzungen in ihrem Bett gefunden. Die bettlägrige Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte allerdings nichts mehr für sie tun konnten.
Demente Zimmergenossin unter Verdacht
Der Verdacht fiel schnell auf die Zimmergenossin der Frau, Galina Smirnova (95). Diese wurde von Zeugen dabei gesehen, wie sie sich das Blut von den Händen wusch. Auch auf der Kleidung der Frau wurden Blutspuren gefunden.
Bei der Tatwaffe handelte es sich wohl um die Beinstütze eines Rollstuhls, berichtet die „New York Times“. Die 95-Jährige wurde festgenommen, sie muss sich vor Gericht verantworten.
Mittlerweile wurde bekannt, dass die mutmaßliche Täterin, die sich vorerst nicht schuldig bekannte, von einem Gerichtspsychiater untersucht wird, da sie unter Demenz leidet.
Zu wenig Personal in Pflegeheim
Das betroffene Pflegeheim stand in den letzten Jahren immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Zu wenig und mangelhaft geschultes Personal sollen zu ungeklärten Todesfällen, Verletzungen und sogar Misshandlungen der Patienten, sowie zu mehreren Covid-19-Clustern geführt haben.
In einem Bericht der lokalen Gesundheitsbehörden vom Oktober 2024 hieß es wortwörtlich, dass das Seagate Rehabilitation and Nursing Center „nicht über ausreichend qualifiziertes Personal verfüge, um die körperliche und mentale Gesundheit der Patienten zu garantieren“. Nach dem jüngsten, blutigen Vorfall wurden daher auch Ermittlungen gegen die Betreiber eingeleitet.
