95-Jährige soll Bettnachbarin erschlagen haben

Während der abendlichen Kontrolle im Seagate Rehabilitation and Nursing Center in Coney Island hatte das Pflegepersonal Nina Kravtsov (89) blutüberströmt und mit schwersten Verletzungen in ihrem Bett gefunden. Die bettlägrige Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte allerdings nichts mehr für sie tun konnten.