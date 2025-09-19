Wird sie die allererste FIA-Präsidentin?

Ihre Motorsport-Laufbahn

Villars bringt nicht nur Visionen, sondern auch eine bemerkenswerte sportliche Laufbahn mit. Insgesamt absolvierte sie 58 Einsätze auf Motorsport-Bewerben wie der Ultimate Cup Series F3R, F4 UAE, der Ferrari Challenge Europe und der Ligier European Series. Besonders hervorgehoben wird ihr fünfter Platz in der Ultimate Cup Series F3R 2023 – in ihrer ersten vollen Saison. Derzeit startet sie in der Ligier European Series JS P4 mit Team Virage und baut damit ihr Profil in der internationalen Rennsportgemeinschaft weiter aus.