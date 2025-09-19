Trotz Troubles sportlich gut: „Respekt ans Team!“

Zweitliga-Profis der Austria Klagenfurt müssen wieder eine weite Reise direkt am Matchtag in Kauf nehmen – aus finanziellen Gründen. Das Busunternehmen fährt überhaupt nur noch gegen Vorkasse. Investorengruppe rund um Ex-Sportchef bekundet Interesse am Verein, auch ein oberösterreichischer Millionär äußert sich in der „Krone“. Und die Kicker selbst performen – mit bisher vier Siegen – trotz aller finanzieller Troubles.