Austria Klagenfurt

Trotz Troubles sportlich gut: „Respekt ans Team!“

Kärnten
19.09.2025 05:59
Marc Schmerböck
Marc Schmerböck(Bild: GEPA)

Zweitliga-Profis der Austria Klagenfurt müssen wieder eine weite Reise direkt am Matchtag in Kauf nehmen – aus finanziellen Gründen. Das Busunternehmen fährt überhaupt nur noch gegen Vorkasse. Investorengruppe rund um Ex-Sportchef bekundet Interesse am Verein, auch ein oberösterreichischer Millionär äußert sich in der „Krone“. Und die Kicker selbst performen – mit bisher vier Siegen – trotz aller finanzieller Troubles.  

Einfach ist’s aktuell nicht im Umfeld der Austria Klagenfurt. Die Schulden häufen sich, die finanziellen Troubles werden größer. So groß, dass selbst das Busunternehmen Juwan nur noch gegen Vorkasse den Zweitligisten kutschiert.

