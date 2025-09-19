Trotz Troubles sportlich gut: „Respekt ans Team!“

Wirtz? „Spiele sind bisher an ihm vorbeigelaufen“
Didi Hamann deutlich:
Zweitliga-Profis der Austria Klagenfurt müssen wieder eine weite Reise direkt am Matchtag in Kauf nehmen – aus finanziellen Gründen. Das Busunternehmen fährt überhaupt nur noch gegen Vorkasse. Investorengruppe rund um Ex-Sportchef bekundet Interesse am Verein, auch ein oberösterreichischer Millionär äußert sich in der „Krone“. Und die Kicker selbst performen – mit bisher vier Siegen – trotz aller finanzieller Troubles.
Einfach ist’s aktuell nicht im Umfeld der Austria Klagenfurt. Die Schulden häufen sich, die finanziellen Troubles werden größer. So groß, dass selbst das Busunternehmen Juwan nur noch gegen Vorkasse den Zweitligisten kutschiert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.