Mit Salzburg hat Sturms Neuer noch etwas offen

Wirtz? „Spiele sind bisher an ihm vorbeigelaufen“
Didi Hamann deutlich:
Maurice Malone war im Cup in Röthis nach seinem ersten Sturm-Tor erleichtert. Am Samstag will der Torjäger-Zugang erstmals in seiner Karriere gegen die Bullen punkten.
Bei der Generalprobe für den Samstag-Hit in Salzburg hat sich Sturm keine Blöße gegeben – nach dem 2:0 im Cup in Röthis war Coach Jürgen Säumel erleichtert: Denn nach den Comebacks von Stankovic und Geyrhofer trainierte gestern auch Otar Kiteishvili wieder mit. Dazu hat auch der neuverpflichtete Torjäger Maurice Malone erstmals seine Visitenkarte abgegeben.
