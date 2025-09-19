Mit Salzburg hat Sturms Neuer noch etwas offen

Bei der Generalprobe für den Samstag-Hit in Salzburg hat sich Sturm keine Blöße gegeben – nach dem 2:0 im Cup in Röthis war Coach Jürgen Säumel erleichtert: Denn nach den Comebacks von Stankovic und Geyrhofer trainierte gestern auch Otar Kiteishvili wieder mit. Dazu hat auch der neuverpflichtete Torjäger Maurice Malone erstmals seine Visitenkarte abgegeben.