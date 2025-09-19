Mit der „Krone“ einen Skoda Elroq gewinnen

Auf einer eigenen Bühne wartet ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm auf die Jüngsten – von Spiel und Spaß bis hin zu Mitmach-Aktionen. Auch die ORF Kids sorgen auf dem Rathausplatz dafür, dass es für die Kleinen ein unvergessliches Erlebnis wird. Natürlich gibt es vor Ort auch ein vielfältiges Angebot an Kulinarik. Während die Kinder bestens unterhalten werden, können sich die Eltern über die neuesten Entwicklungen in der Elektromobilität informieren.