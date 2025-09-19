Mit der „Krone“ einen Skoda Elroq gewinnen

Die Wiener Elektro Tage sind für alle ein Gewinn: Von 25. bis 28. September bieten sie auf dem Rathausplatz Unterhaltung für die Kleinen, Infos und Inspiration für die Großen. Mit der „Krone“ können Sie auch noch einen Gewinn abräumen: Am „Krone“-Infostand wird vor Ort unter allen Teilnehmern ein Škoda Elroq für ein Jahr inklusive Versicherung verlost!
Auf einer eigenen Bühne wartet ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm auf die Jüngsten – von Spiel und Spaß bis hin zu Mitmach-Aktionen. Auch die ORF Kids sorgen auf dem Rathausplatz dafür, dass es für die Kleinen ein unvergessliches Erlebnis wird. Natürlich gibt es vor Ort auch ein vielfältiges Angebot an Kulinarik. Während die Kinder bestens unterhalten werden, können sich die Eltern über die neuesten Entwicklungen in der Elektromobilität informieren.
Das erwartet Sie vor Ort
Auf dem Rathausplatz werden aktuelle E-Autos, E-Bikes und weitere innovative Fahrzeuge präsentiert, die einen spannenden Blick in die mobile Zukunft ermöglichen. Erstmals sind neben reinen Elektrofahrzeugen auch Plug-in-Hybride Teil der Ausstellung auf dem Rathausplatz. Das steigert die Vielfalt an ausgestellten Fahrzeugen – auf dem Rathausplatz erleben die Besucher auch eine ganze Reihe an Österreich-Premieren: So sind u.a. erstmals Ford Ranger Plug-in-Hybrid, Mazda 6e, Jeep Kompass Elektro, Toyota Urban Cruiser, Toyota bZ4X, Lexus RZ 550e, Citroën C5 Aircross, Opel Rocks-e und Leapmotor B10 zu besichtigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.wiener-elektrotage.at.
Vor Ort mitmachen und einen Škoda Elroq für ein Jahr gewinnen
Die „Krone“ wird auch vor Ort sein und alle Besucher erwartet vor Ort eine tolle Möglichkeit. Gewinnen Sie zusammen mit der „Krone“ und Skoda einen Skoda Elroq für ein Jahr inklusive Versicherung im Wert von 25.000 Euro. Einfach am „Krone“-Stand vor Ort die Teilnahmekarte ausfüllen und mit ein wenig Glück gratulieren wir Ihnen bald zu ihrem neuen E-Auto.
