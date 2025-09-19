„Die Ausgaben haben wir noch nicht im Griff“

Wirtz? „Spiele sind bisher an ihm vorbeigelaufen“
In der Sitzung der Landesregierung am Donnerstag stand das Rating für die Steiermark am Tapet: Der Ausblick fiel von stabil auf negativ – ein weiterer „Zund“, um die Finanzsituation in den Griff zu bekommen. Aktuell sind die Budgetgespräche in der heißen Phase. Landesrat Willibald Ehrenhöfer und der Leiter der Finanzabteilung, Peter Ebner, dazu im „Krone“-Gespräch.
Es war ein Warnschuss vor den Bug, den das Land jüngst erhielt: Wie berichtet, bestätigte die Agentur Standard & Poor’s das Rating AA für die Steiermark, wertete den Ausblick für die Zukunft jedoch ab. Und zwar von stabil auf negativ. Es blieb also bei einem blauen Auge – dennoch schrillen die Alarmglocken in Sachen Budgetsituation des Landes nun lauter.
