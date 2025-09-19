„Die Ausgaben haben wir noch nicht im Griff“

Es war ein Warnschuss vor den Bug, den das Land jüngst erhielt: Wie berichtet, bestätigte die Agentur Standard & Poor’s das Rating AA für die Steiermark, wertete den Ausblick für die Zukunft jedoch ab. Und zwar von stabil auf negativ. Es blieb also bei einem blauen Auge – dennoch schrillen die Alarmglocken in Sachen Budgetsituation des Landes nun lauter.