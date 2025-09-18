Konferenz: City, Newcastle, Barca ab 21 Uhr LIVE

Manchester City trifft im Auftaktspiel der Fußball-Champions-League auf ein bekanntes Gesicht. Mit Napoli kommt Kevin de Bruyne heute zurück an eine alte Wirkungsstätte. Der 34-jährige Belgier ist nach seinem ablösefreien Wechsel zu den Süditalienern schnell in Schwung gekommen. In weiteren Partien gastiert der FC Barcelona bei Newcastle United, Adi Hütter bestreitet mit Monaco den Startschuss in der Königsklasse bei Club Brügge. Zehn Jahre lief De Bruyne für die „Citizens“ ein, in Himmelblau agiert er auch nun für Napoli erfolgreich. In den ersten drei Serie-A-Runden gelangen dem offensiven Mittelfeldmann zwei Tore. Italiens regierender Meister liegt mit drei Siegen und 6:1 Toren wie zum Abschluss der vergangenen Saison in der Tabelle ganz vorne.