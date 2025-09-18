Vorteilswelt
Konferenz: City, Newcastle, Barca ab 21 Uhr LIVE

Champions League
18.09.2025 05:08
Robert Lewandowski (FC Barcelona), Nick Woltemade (Newcastle United) und Erling Haaland ...
Robert Lewandowski (FC Barcelona), Nick Woltemade (Newcastle United) und Erling Haaland (Manchester City) sind heute im Einsatz.(Bild: Krone KREATIV/ASSOCIATED PRESS/Joan Monfort, ASSOCIATED PRESS/Owen Humphreys, APA/AFP/Oli SCARFF)

1. Spieltag in der Liga-Phase der Champions League: Eintracht Frankfurt empfängt Galatasaray Istanbul, Manchester City trifft auf SSC Neapel, Newcastle United muss gegen den FC Barcelona ran und Sporting Lissabon im Duell mit Kairat Almaty. Wir berichten ab 21 Uhr LIVE in der Konferenz – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Manchester City trifft im Auftaktspiel der Fußball-Champions-League auf ein bekanntes Gesicht. Mit Napoli kommt Kevin de Bruyne heute zurück an eine alte Wirkungsstätte. Der 34-jährige Belgier ist nach seinem ablösefreien Wechsel zu den Süditalienern schnell in Schwung gekommen. In weiteren Partien gastiert der FC Barcelona bei Newcastle United, Adi Hütter bestreitet mit Monaco den Startschuss in der Königsklasse bei Club Brügge. Zehn Jahre lief De Bruyne für die „Citizens“ ein, in Himmelblau agiert er auch nun für Napoli erfolgreich. In den ersten drei Serie-A-Runden gelangen dem offensiven Mittelfeldmann zwei Tore. Italiens regierender Meister liegt mit drei Siegen und 6:1 Toren wie zum Abschluss der vergangenen Saison in der Tabelle ganz vorne.

Lesen Sie auch:
Kevin De Bruyne
Wechselte im Sommer
De Bruyne vor Duell gegen ManCity: „Wird seltsam“
16.09.2025

„Genie“ in Napolis Reihen
„Die Rolle, die wir für Kevin geschaffen haben, ist perfekt für ihn. Er liebt es, den Ball am Fuß zu haben“, sagte Antonio Conte nach dem 3:1 bei der Fiorentina am Wochenende. Napolis Trainer bezeichnete seinen neuen Star als „Genie“. „Er sieht Situationen, die andere kaum bemerken.“ In Manchester erwarte ihn und sein Team nun „die Stunde der Wahrheit“, betonte Conte.

Napoli-Coach Antonio Conte
Napoli-Coach Antonio Conte(Bild: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)

  City kommt in der Premier League noch nicht in Schwung. Nach vier Runden stehen zwei Niederlagen zu Buche. Immerhin gelang zuletzt dank eines Doppelpacks von Erling Haaland mit einem 3:0 gegen Manchester United im Derby ein Prestigesieg. Haaland steht gegen Napoli vor seinem 50er – 49 Tore in 48 Champions-League-Partien hat er bisher erzielt. Acht davon gelangen ihm einst für Salzburg.

Lesen Sie auch:
Schließt sich Erling Haaland dem FC Barcelona an?
Trotz Mega-Vertrag
Haaland-Coup? Der FC Barcelona ist optimistisch
17.09.2025

  Für Pep Guardiola ergibt sich auch ein wenig ein Dilemma. Am Sonntag steht der Liga-Hit gegen Arsenal am Programm, Kräfte sparen wird gegen Napoli dennoch nicht angesagt sein. Immerhin spricht eine Statistik für die Hausherren: Napoli hat von zehn Auswärtsspielen im Europacup in England keines gewonnen.

Barcelona mit Selbstvertrauen auf Insel
Newcastle stellt sich ebenfalls auf einen prominenten Gast ein. Gegen Barcelona werden im St. James-Park wieder viele Augen auf Nick Woltemade gerichtet sein. Der 90-Millionen-Stürmer war bei seinem Startelf-Debüt am Wochenende schon der gefeierte Held, er traf beim 1:0 gegen Wolverhampton entscheidend per Kopf. Die Katalanen reisen ihrerseits mit einer 6:0-Torgala gegen Valencia im Rücken an. Der Ausfall von Lamine Yamal kam nicht zum Tragen. Sein Team sei „fantastisch“ gewesen, schwärmte Flick.

Porträt von krone Sport
krone Sport
