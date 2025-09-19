Vorteilswelt
Geht er? Bleibt er?

Entscheidung steht fest! Messis Zukunft geklärt

Fußball International
19.09.2025 06:01
Seit 2023 kickt Lionel Messi für Inter Miami.
Seit 2023 kickt Lionel Messi für Inter Miami.(Bild: AFP/MEGAN BRIGGS)

Lionel Messi hat sich offenbar entschieden! Wie ESPN berichtet, steht der Argentinier unmittelbar davor, einen neuen Vertrag bei Inter Miami zu unterschreiben. Die Verhandlungen zwischen dem Weltmeister und dem MLS-Klub befinden sich bereits in der finalen Phase, heißt es.

0 Kommentare

2023 war Messi ablösefrei von Paris Saint-Germain nach Florida gewechselt, seither erzielte der Stürmer in 75 Partien 62 Tore für den Klub von David Beckham, hinzu kamen 30 Assists.

Auch mit 38 Jahren immer noch torgefährlich: Lionel Messi
Auch mit 38 Jahren immer noch torgefährlich: Lionel Messi(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Megan Briggs)

Messi fühlt sich sichtlich wohl in den USA und will das Abenteuer MLS wohl fortsetzen. Besonderer Anreiz für den achtfachen Ballon-d‘Or-Sieger: Inter Miami eröffnet nächstes Jahr ein neues Stadion. 25.000 sollen im „Freedom Park“ Platz finden. 350 Millionen Dollar ließ sich der MLS-Klub den Umbau kosten.

Porträt von krone Sport
krone Sport
