WAC-Ass Jasic spekuliert mit Auslandstransfer

Die Aufgabe für WAC am samstägigen Schlusstag – an dem man sein Schicksal nicht mehr selbst in der Hand hat – wurde noch ein Stück härter: Nach Defensiv-Turm Simon Piesinger (Bruch der Augenhöhle und im Kieferbereich!) muss man definitiv auch auf Kapitän Dominik Baumgartner verzichten. „Mehrere Bänderrisse im rechten Knöchel“, konstatierte Klubarzt Dr. Weinberger nach dem MRT. Passiert ist’s ja gleich in der Anfangsphase gegen Austria Wien, in Minute 26 musste er dann ausgetauscht werden.