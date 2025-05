Vor Schloss Schönbrunn geht es um 800.000 Euro

Springreiterin Katharina Rhomberg kam Dienstag direkt aus Madrid, wo sie bei der Global Champions Tour mit dem Team der Shanghai Swans Platz zwei belegte, ins Schloss Schönbrunn. Zuvor hatte sie mit den „Schwänen“ in Mexiko sogar gewonnen. Bei beiden Events legte sie jeweils zwei fehlerfreie Ritte hin: „Es ist meine erste Saison in dieser Liga. Es ist unglaublich, dass ich mit meinen Pferden Cuma und Colestus Cambridge so gut mithalten kann.“