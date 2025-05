„Waffelmacher“ radelte mit 39 Kilo weniger voraus

„Vor fünf Jahren hab ich zu meiner Frau gesagt: Da möchte ich irgendwann mal am Stockerl stehen.“ Gesagt, getan. Und wie. Daniel Kapeller radelte bei der 7. Auflage des Race Around Niederösterreich mit Start und Ziel in Weitra allen davon, holte sich sensationell den Sieg in der Kategorie „Classic“.