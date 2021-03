Kalifornien bekommt erste Siedlung aus 3D-Drucker

Kalifornien steckt bereits seit längerem in einer Wohnungskrise. Der US-Staat benötigt bis 2025 zwischen 1,8 und 3,5 Millionen neue Wohnungen, um den Mangel zu beheben und das prognostizierte Bevölkerungswachstum zu bewältigen. Mighty Buildings will sich mit seinen Häusern aus dem 3D-Drucker vor allem an die „fehlende Mitte“ richten, wie Mitgründer Ruben es nennt: „Die fehlende Mitte wird zu oft nicht berücksichtigt. Das sind Lehrer, Feuerwehrleute und andere Menschen, die der Gemeinschaft dienen, aber weil der Wohnungsmarkt in Kalifornien so verrückt ist, noch nie die Möglichkeit hatten, sich ein Haus zu kaufen.“