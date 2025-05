Im Formel-1-Titelkampf fliegt der Fehdehandschuh

Sportlich hat Red Bull Racing im Titelkampf McLaren in Imola den Fehdehandschuh hingeworfen – mitten ins Gesicht. Max Verstappen sprach nach seinem Sieg von einem völlig fehlerfreien Wochenende seines Teams, in den TV-Interviews nach dem Erfolg erklärte auch Motorsportberater Helmut Marko, dass das Auto endlich wie gewünscht funktioniert habe. „Es sind viele neue Teile gekommen, da war die Abstimmung zu Beginn etwas schwierig“, so der Grazer.