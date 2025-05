Irakisches Paar hielt Mädchen als Haussklavinnen

Erinnerung an Prozess gegen Deutsche

Der Generalbundesanwalt wirft dem irakischen Ehepaar unter anderem Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Der Fall erinnert an den wohl ersten Prozess um Kriegsverbrechen gegen die Religionsgemeinschaft der Yeziden vor einigen Jahren in München. Die Deutsche Jennifer W. hatte gestanden, dabei zugesehen zu haben, wie das von ihr und ihrem Ehemann versklavte Kind in praller Mittagssonne angekettet verdurstete.