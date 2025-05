„Der Westen muss Putin etwas entgegensetzen“

Sie nennen immer wieder das Beispiel Finnland und Schweden.

Die beiden Staaten haben lange vor ihrem NATO-Beitritt viel Geld und Aufwand in ihre Streitkräfte gesteckt. Damit waren sie sehr schnell auf einem Niveau, um mit NATO-Nationen kooperieren zu können. Ich würde niemals Österreich sagen, was es zu tun hat, aber am Beispiel dieser zwei Länder sieht man, was für enorme Fähigkeiten in den Streitkräften steckten, und wie schnell sie diese in die NATO einbringen können, sollte der Westen gemeinsam einer Bedrohung gegenüberstehen.